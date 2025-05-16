Eurovision'da İsrail Protestosu - Son Dakika
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Eurovision'da İsrail Protestosu

Basel'de Eurovision provalarında İsrail protesto edildi, organizasyon tepkileri engellemek için önlem aldı.

16.05.2025 01:05
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İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın provalarında İsrail protesto edilirken, yarı finalde yayıncı kuruluş canlı yayında tepkilerin duyulmasını engellemek için önlemler aldı.

İsrail'in katılımı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ve bu yıl 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde sahne alan İsrail'in sırası geldiğinde canlı yayın ekranlarında seyirci gösterilmedi, sadece şarkıcı Yuval Raphael'in sesi verildi.

16 ülkenin sahne aldığı ikinci yarı finalde, oylama sonucu Litvanya, İsrail, Ermenistan, Danimarka, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Letonya, Malta ve Yunanistan büyük finale çıkarken Avustralya, Karadağ, İrlanda, Letonya, Gürcistan, Çekya ve Sırbistan ise yarışmaya veda etti.

Eurovision Şarkı Yarışmasının büyük finali 17 Mayıs'ta yapılacak.

?İsrail provalarda protesto edildi

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde İsrail'in ikinci yarı final öncesi yapılan provada protesto edildiği görüldü.

İsrailli şarkıcı Raphael'in prova yaptığı esnada seyircilerden yuhalama sesleri yükseldiği, Filistin bayrakları açıldığı görüldü.

Yarışma organizatörlerinin "güvenlik" endişesi nedeniyle Filistin bayrağı taşıyanları alandan uzaklaştırdığı kaydedildi.

?İsrail büyük finalde yarışacak

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in Eurovision'dan çıkarılması yönündeki çağrılara rağmen İsrailli şarkıcı Raphael, 17 Mayıs'ta düzenlenecek büyük finalde yarışacak.

Yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ukrayna'da başlayan savaş gerekçesiyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oluyor.

Yarışmanın düzenlendiği Basel kenti, İsrail'in katılımına karşı çıkan Filistin destekçilerinin protestolarına tanıklık ediyor.

Eurovision Şarkı Yarışması alanına Filistin bayraklarıyla gelen ve İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto eden aktivistler, güvenlik güçlerinin uyarısının ardından alandan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra yarışmanın yapıldığı alanda toplanan bir grup aktivist, İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto ederek Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Aktivistler, ellerinde İsrail bayrakları önlerinden geçen ve kendilerini tahrik etmek isteyenlere tepki göstererek, "Filistin'e özgürlük ve soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar atmıştı.

?Açılış töreni ve ilk yarı finalde İsrail karşıtı protestolar damga vurmuştu

Basel Belediye Binası önünde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi açılış törenine, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler damga vurmuştu.

Açılış töreniyle Eurovision haftası resmen başlarken, 37 ülke delegasyonuna hitaben "hoş geldiniz" konuşması yapılmıştı.

Katılımcılar, selamlamanın ardından buradan klasik tramvaylara bindirilerek törenin devamı için "Eurovision köyüne" geçmişti.

Tören için belediye binası önünde toplanan binlerce kişilik kalabalık arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de yerini almıştı.

Kaynak: AA

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