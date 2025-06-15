Evan Millner Dünya Turuna Çıktı - Son Dakika
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Evan Millner Dünya Turuna Çıktı

15.06.2025 19:21
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Kendi yaptığı karavanla bisikletle dünya turuna çıkan Evan Millner, Düzce'ye ulaştı.

Kendi yaptığı karavan ile dünya turuna çıktı

DÜZCE - Yunanistan'da kendi yaptığı karavanı bisikletine bağlayarak dünya turuna çıkan Evan Millner, Düzce'ye ulaştı. Millner'in hedefi, bisiklet bozulana kadar durmadan dünyayı keşfetmek.

Uzun zamandır dünya turuna çıkma hayali kuran 49 yaşındaki Evan Millner, Fransa'da arkadaşlarıyla otururken elektrikli bisikletle karavan turuna çıkan kişilerin olduğunu öğrendi. Bu fikirden ilham alan Millner, internette karavan yapımıyla ilgili araştırmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a giderek iki ay boyunca çalıştı ve 45 kilogram ağırlığında bir karavan yaptı.

Karavanın üzerini güneş panelleriyle kaplayan Millner, arkadaşlarının yardımıyla akü sistemini de kurduktan sonra Yunanistan'dan yola çıktı. Yaklaşık bir ay önce çıktığı yolculukta Türkiye'ye gelen Millner, Düzce'ye ulaştı.

"Karavandaki elektrik sistemi aslında en kolay kısımdı"

Türkiye üzerinden Gürcistan'a gitmeyi planlayan Millner, yolculuğunu ve karavanını anlattı. Millner, "Karavandaki elektrik sistemi aslında en kolay kısımdı. Bir elektrik santrali satın aldım, karavanın üst kısmına güneş panelleri yerleştirdim. Karavanın içine de bir çevirici (inverter) kurdum. Tıpkı küçük bir ev gibi, tüm sistemi bu kutunun içinde topladım. Bir arkadaşımdan yardım istedim, o da güneş panelleri ile akü arasındaki bağlantıyı yaptı. Doğru bağlantılarla sistemi kurduk ve güneş enerjisini depolamaya başladım. Bu sistem benim için yeterli enerjiyi sağlıyor. Gitmek istediğim her yere bu sistemle ulaşabiliyorum" dedi.

Evan Millner, karavanın paneller ve pil olmadan 45 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, "Bunu çekerken zorlanmıyorum çünkü bisikletimde elektrikli. Bu yüzden sorun olmuyor" diye konuştu.

"Her şeyi kendim yaptım"

Bu yolculuğa çıkma fikrinin arkadaşlarından geldiğini de belirten Millner, "Karavan fikri arkadaşlarımdan geldi. Onlar Fransa'dan bu tür bir yolculuğa başladı. Ben de kendi başıma böyle bir seyahate çıkabileceğimi düşünerek elektrikli bisiklet ve karavan yaptım. İnternette bu tür karavanları araştırdım, inceledim ve biraz zaman harcayarak kendi karavanımı yaptım. İki ayda her şeyini tamamladım. Her şeyi kendim yaptım ve ardından yola çıktım" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi seviyorum"

Millner, Türkiye'yi sevdiğini ifade ederek, "İnsanlar bana her zaman yardımcı oldu. Gittiğim her yerde nazikçe yaklaştılar. Bisikletim bozulana kadar yolculuğa devam etmeyi düşünüyorum. Yunanistan'a dönene kadar dünyayı turlamayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Evan Millner Dünya Turuna Çıktı - Son Dakika

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