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Evin bodrumunda aslan yelesi mantarı üretiyor

Heves olarak başladığı mantar yetiştiriciliğinin eğitimini vermeye başladı

BALIKESİR - Balıkesir'de kendi imkanlarıyla başladığı aslan yelesi mantarı üretiminde ilk mahsullerini almaya başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ile Halk Eğitim Merkezlerinde verdiği derslerle merkezi sinir sistemine iyi gelen ve beyin fonksiyonlarını düzenleyen aslan yelesi mantarının üretimini Balıkesir'de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

5 yıl önce mantar üretimine merak salarak başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir'de aslan yelesi mantarının üretimini ilk kez gerçekleştiren isim oldu. Evinin bodrum katına kurduğu yer ile üretimine başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkez'inde açılan mantar yetiştiriciliği kurslarında verdiği eğitimle de şu ana kadar 80'i aşkın kişiye eğitim verdi. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle açılan halk eğitim merkezinde verilen eğitim ise Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. İbrahim Burak Örs, Aslan Yelesi Mantarının Türkiye'deki piyasa değeri ise bin 200 TL ile 2 bin TL arasında değişirken yurt dışında 35-60 dolar arasında talep gördüğünü belirtti.

Yaygın hastalıklara karşı takviye besin

Aslan Yelesi Mantarı başta olmak üzere birçok mantarın tohumunu üretebildiğini ifade eden İbrahim Burak Örs, "Aslan yelesi mantarının üretimine başladık. Aslan yelesine istinaden reishi, şitaki, hindi kuyruğu, kordiseps, kırmızı istiridye, sarı istiridye, kral istiridye gibi çeşitli mantarların şu anda tohumu dahil üretimini yapmaktayız. Biz şu an bu süreç içerisinde bunları seçme sebeplerimiz aslan yelesi mantarının alzheimer gibi bir hastalıkta takviye edici bir besin olarak kullanılması. Aynı zamanda reishi ve hindi kuyruğu mantarının kansere karşı olan etkisi olmasından dolayı bu işe başladık. Bu mantarların klinik araştırması yapılmış bir tür. Hayvan deneylerinden insan deneylerine kadar birçok deney gerçekleştirilmiş. Çok şifalı ve kıymetli bitkiler. Avrupa ve Çin'de yoğun bir üretimi mevcut. Şu an ülkemizde üretimi kısıtlı bir şekilde fakat bu her geçen gün daha da artacak biz şu an bunun ilk adımını atmış olduk" ifadelerine yer verdi.

Aslan Yelesi Mantarının Türkiye'de yaygın olmadığını ve Balıkesir'de bu mantarın üretiminin artırılabilmesi için Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile açılan Halk Eğitim Merkezinde ilk kez vatandaşlara bu mantarı yetiştirilebilmesi için eğitim verildiğini vurgulayan Örs, "Aslan Yelesi mantarı demans, parkinson, alzheimer gibi birçok hastalığın tedavisinde takviye edici besin olarak kullanılmakta. Şu an bunun tohumunu olmak üzere 10 farklı mantarın tohumunun üretimini gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de ilk olarak Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkezi'nde bunun eğitimi verilmekte. Diğer 10 çeşit tıbbi mantarında aynı şekilde eğitimleri verilmekte" diye konuştu.

Konuşmasının devamında şu ifadelere yer veren İbrahim Burak Örs; "Aslan yelesi mantarının üretiminde öncelikle Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ben çok teşekkür ediyorum, inanılmaz destekler sağladılar bizlere. Makine olsun, ekipman olsun genel olarak destekleriyle bizlerin birçok kapıyı aralamamızda çok destekçi oldular. Bu işin geliştirmemiz ve ilerletmemiz de gerçekten büyük bir rolü oynandı. Bu ürünlerin geliştirerek mantar üretimini Balıkesir'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Balıkesir İl Tarım müdürlüğüne ve müdürümüz Erkan Alkan'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

"800 kişiye mantar eğitim kursu düzenledik"

İbrahim Burak Örs'ün üretim alanını ziyaret eden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çatısı altında 800 kişiye 10 farklı mantar çeşidinin eğitiminin verildiğini ifade etti. Müdür Erkan Alkan, "Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yüzde 60'ı kadınlardan oluşan 800 kişiye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile mantar eğitim kursları düzenledik. Yaklaşık 2 buçuk aylık eğitim sonucunda başarılı olan üreticilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kompost verilmektedir ve ayrıca mantar hasadına kadarda il müdürlüğümüz personeli tarafından da teknik destek verilmektedir. Kültür mantarının yanı sıra 100 kişiye tıbbi ve egzotik mantar eğitimi verilmiştir. Bunlar şu an hasadını yapacağımız aslan yelesi mantarı, kırmızı istiridye, reishi, şitaki, hindi kuyruğu mantarı gibi 10 farklı çeşitteki mantar türünün yetiştirilmesi ile ilgili kursiyerlerimize tamamen destek verilmiştir. Burada eğitimde başarılı olan kursiyerlerimize Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından kompost ve toprak örsü temin edilmektedir. Böylelikle maddi sermaye olamadan üretime geçmesi sağlanmaktadır kursiyerlerimizin" dedi.

Kadın çiftçilere büyük destek

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 7 bin metre karelik alana kurulan mantar üretim tesisi ile kadın üreticilere büyük destek sağlamayı hedeflediklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ekran Alkan, "Balıkesir İvrindi ilçemizde kırsal mahallesinde 7 bin metre karelik alanda Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği ve İvrindi Belediye'si ile ortaklaşa mantar üretim merkezi yapılmıştır. Burada da tamamen kadın çiftçilerimizden oluşan bir kooperatif kurularak bunlara aynı eğitim verilerek, 112 metre kare mantar üretim çadırı verilmiştir. Bu mantar üretim çadırında bir dönem üretim yapılmış ve bir ay içerisinde bir ton mantar alınmıştır ki bunun geri dönüşümü çok güzel olmuştur. Hem teorik hem pratik eğitim açısından çok değerli olmuştur. Aynı zamanda diğer kadın çiftçilerimize de o bölge içerisinde mantar çadırı verilerek tamamen mantar üretim merkezi yapılması planlanmaktadır. Bu mantar yetiştiriciliğinde sayın Bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm çiftçilerimize bol kazançlı bir sezon geçirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

"Destekleri için teşekkür ediyorum"

İbrahim Burak Örs'ün annesi Ayşe Yıldırım, "Biz oğlumla başladık oğlum çok meraklıydı mantara, halk eğitime falan gittik öylelikle başladık. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.