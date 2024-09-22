Evlilik Kredisi için Yeni Site

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-29 yaş arasındaki vatandaşların 'evlilik kredisi'ne daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için hazırlanan internet sitesini kullanıma açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlere yönelik hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehir ile son olarak Osmaniye'nin de eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı. Bakanlık, evlenecek gençlerin 'evlilik kredisi'ne daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' internet sitesini hizmete aldı. Hazırlanan internet sitesinde evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu ve duyurular yer alırken, söz konusu desteğe nasıl başvuru yapılacağının uygulamalı gösterimi bulunuyor.