Evsiz Adam Cami Üst Katında Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Evsiz Adam Cami Üst Katında Ölü Bulundu

Evsiz Adam Cami Üst Katında Ölü Bulundu

Güngören'de Hz. İbrahim Camii'nde hareketsiz bulunan Eren Karaman, hayatını kaybetti.

06.11.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GÜNGÖREN'de Hz. İbrahim Camii'ne gelen cemaat, caminin üst katında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evsiz olduğu öğrenilen Eren Karaman(35)'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, bugün saat 15.40 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde bulunan Hz. İbrahim Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikindi namazı saatinde camiye gelen cemaat, üst kata çaktıklarında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Eren Karaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

İbrahim Camii, Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Cemaat, Hukuk, evsiz, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evsiz Adam Cami Üst Katında Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:17 Özgür Özel’den ’Hatay’ özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik
20:16 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk’le görüştü iddiası Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:57 Esenyurt’ta CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:21 Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:17 Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada
08:52 Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD’de gündem oldu Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD'de gündem oldu
08:46 Trump’la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
07:30 Somer Şef’in ’’Dubai çikolatası’’ sözleri ortalığı karıştıracak Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 21:36:47. #1.13#
SON DAKİKA: Evsiz Adam Cami Üst Katında Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.