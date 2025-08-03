Eygi Ailesi'nden Senatör Cantwell'e Tepki - Son Dakika
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Eygi Ailesi'nden Senatör Cantwell'e Tepki

03.08.2025 18:45
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Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, İsrail lehine oy kullanan Senatör Cantwell'e adalet çağrısı yaptı.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, ABD Senatosu'nda İsrail lehine oy kullanan Senatör Maria Cantwell'e tepki gösterdi.

Eygi'nin ailesi, yaşadıkları Washington eyaletinin Demokrat senatörüne hitaben bir mektup kaleme aldı. Mektupta, İsrail'e silah satışının engellenmesine ilişkin oylamada Cantwell'in İsrail lehinde oy kullanmasının, Ayşenur'un ölümüyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Aile mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"6 Eylül 2024'te bir İsrail askeri tarafından başından vurularak öldürülen ve o dönemde sizin seçmeniniz olan Ayşenur için adalet arayışımızı, İsrail'e verdiğiniz destekle nasıl bağdaştırabildiğinizi anlayamıyoruz."

İsrail lehine oy kullanan Demokrat senatörün Ayşenur'un mirasına gölge düşürdüğünü belirten aile, bu durumdan derin üzüntü duyduklarını ve İsrail'in katliamlarına karşı duruş sergileyen bazı diğer Demokrat senatörleri örnek göstererek, Cantwell'in aynı duruşu göstermemesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eygi Ailesi'nden Senatör Cantwell'e Tepki - Son Dakika

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