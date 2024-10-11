Eylül, Rusya İçin En Kanlı Ay

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ABD'li yetkililer, Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, eylülün Rus kuvvetleri için "en kanlı ay" olduğunu savundu.

ABD'nin New York Times gazetesinin haberine göre, Rusya, Ukrayna'daki cephede, Donbas bölgesinde "istikrarlı ancak kademeli" ilerlerken yüksek kayıplar verdi.

Rusya'nın savaşta "cepheye büyük miktarda insan yollama" politikasını sürdürdüğünü belirten Amerikalı yetkililer, Ukrayna tarafında da yüksek kayıplar görmeye devam edilebileceğini vurguladı.

Ukrayna makamlarının kendi kayıplarının sayısını "ABD'den dahi sakladığını" ifade eden yetkililer, eylülün Rusya açısından "bedeli en yüksek ay" olduğunu aktardı.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın kayıplarına rağmen ayda 30 bine yakın asker topladığına değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kitlesel seferberlik ilan etmekten kaçınmaya çalıştığı" iddiasında bulundu.

Yetkililer, ayrıca kayıpların Rusya'yı, yeni ve az eğitilmiş askerleri cepheye "nispeten hızlı" göndermeye zorladığını öne sürdü.