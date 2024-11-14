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Eylülde Süt Üretimi Artış Gösterdi

Eylülde Süt Üretimi Artış Gösterdi

Türkiye'de eylülde inek sütü üretimi %14,9 artışla 903 bin 509 tona ulaştı.

14.11.2024 10:46
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artışla 903 bin 509 tona çıktı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklandı. Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, eylülde yıllık bazda yüzde 9,8 artarak 960 bin 777 tona ulaştı. Ocak - Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 8 milyon 472 bin 810 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 7,2 artarak 135 bin 343 ton olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 1 milyon 144 bin 55 tona çıktı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,9 artarak 111 bin 856 tona yükselirken, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 7,2 artışla 985 bin 661 tona ulaştı.

Eylülde ayran üretimi önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 9,2 artarak 83 bin 178 ton, tereyağı üretimi yüzde 13,9 yükselişle 7 bin 731 ton olarak belirlendi.

İnek peyniri üretimi eylülde yıllık yüzde 11,6 artarak 70bin 505 ton, ocak - eylülde döneminde de yüzde 6,2 yükselişle 611 bin 377 ton oldu.

Kaynak: ANKA

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