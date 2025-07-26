Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Eymir Gölü'nde Orman Yangını - Son Dakika
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