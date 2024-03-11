Eyüpsultan Belediyesi Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Eyüpsultan Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği Kitap Fuarı, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde kapılarını açtı.
Açılış programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, açılışta yaptığı konuşmada, "Kitap işi gönül işidir, Mevlana diyor ki 'Bilgi kap meselesidir, kabınız ne kadarsa o kadar bilgi alırsınız.' O yüzden kitaplar, kitap fuarları bilgi hazinemizi genişletmek için önemlidir." dedi.
Ramazan boyunca Eyüpsultan'da farklı kültürel etkinlikler de düzenleyeceklerini vurgulayan Köken, "Ramazan ayının tüm güzelliklerini yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı Eyüpsultan'a bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise Kitap Fuarı'nın ramazanda bir gelenek olduğunu vurgulayarak, "Eyüpsultan'da da bu iş gerçekten düzenli, güzel ve her sene değişen bir şekilde yapılıyor. Yayınevlerine, katılımcılara, hayırlı olmasını diliyorum. Halkımızın ilgisini istirham ediyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kitap fuarını gezdi.
Ramazan ayı boyunca açık olacak fuarda 60'ın üzerinde yayınevi standı bulunuyor.
Türk edebiyatından dünya klasiklerine, romanlardan şiir kitaplarına kadar yüzlerce kitap fuarda kitapseverlerle buluşacak.
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