Eyüpsultan Belediyesi Ramazan Denetimlerini Sıklaştırdı

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının gelmesiyle birlikte kafe, lokanta ve restoranlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde mekanlar ve kullanılan ürünler titizlikle kontrol edildi.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Lokanta ve restoranlarda gerçekleştirilen denetimlerde mekanlar ve kullanılan ürünler büyük bir titizlikle kontrol edildi. İşletmeleri tek tek gezen ekipler, gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, menü ve fiyat etiketleri, mutfak içi temizliği, rafların, tezgah üstlerinin temizliği ile işletme ruhsatı ve vergi levhası gibi kontrolleri gerçekleştirdi. Temizlik, hijyen ve gıda denetimleri konusunda gerekli denetimleri yapan zabıta ekipleri, halk sağlığını koruma tedbirleri kapsamında iş yeri sahiplerine belirlenen standartların yakalanması konusunda uyarılarda bulundu.