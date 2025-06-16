Eyüpsultan Belediyesi, YKS Öncesi Gençlere Destek Sağlıyor

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala üniversite hayali kuran gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Sınav öncesinde, lise son sınıf ve mezun öğrenciler için Gençlik Merkezleri'nde yoğun tempolu bir hazırlık süreci yürütülüyor.

YKS öncesi öğrencilere hem akademik hem psikolojik destek sunan Eyüpsultan Belediyesi, gençlerin sınav maratonunu daha verimli ve stressiz geçirmesi için Gençlik Merkezleri'nde kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyor.

2025 YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu kritik sınav öncesinde öğrenciler, Eyüpsultan Gençlik Merkezi, Yeşilpınar Gençlik Merkezi, Güzeltepe Gençlik Merkezi ve Pirinççi Gençlik Merkezi gibi merkezlerde hazırlık programına katılıyor.

Sınava akademik ve psikolojik destek

Eyüpsultan Belediyesi'nin uzman eğitmen kadrosu eşliğinde tüm dersleri kapsayan konu anlatımları, deneme sınavları ve soru çözüm teknikleriyle öğrenciler sınavlara sistemli ve etkili biçimde hazırlanıyor. Rehberlik desteğiyle de gençlerin sınav kaygısını yönetmeleri ve motivasyonlarını yüksek tutmaları sağlanıyor.

Genç Akademi, çeşitli geziler, kamplar, seminerler, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle sınav sürecini daha dengeli ve keyifli hale getiriyor. Böylece gençler hem derslerinde ilerliyor hem de sınav stresinden uzaklaşarak çok yönlü gelişim fırsatı buluyor.