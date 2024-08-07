Eyüpsultan'da 101 yaşındaki kadın bisiklet tartışmasında düşüp kalçasını kırdı

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Eyüpsultan'da, 101 yaşındaki kadının bisikletini çardağın altına bırakmasını istediği kiracısıyla tartışırken düşüp kalçasını kırması kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ağustos'ta, Düğmeciler Mahallesi'ndeki evinde Mihane Akdere (101) ile kiracısı Ali K. arasında bisikletin bina girişine bırakılması nedeniyle tartışma yaşandı.

Ali K, yaşanan gerginlikte bisikletini çekerken bastonuyla ayakta durmaya çalışan yaşlı kadın dengesini kaybedip yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mihane Akdere'yi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadının kalçasında iki kırık olduğu belirlendi.

"Kiracıdan şikayetçi olduk"

Oğlu Muhammet Akdere, AA muhabirine, yaşanan bu olaydan sonra kiracılarından şikayetçi olduklarını söyledi.

Akdere, annesinin kiracısına, bisikletini çardağın altına bırakması konusunda ricada bulunduğunu ileri sürerek, "Kiracı da bu konuda inatlaştı, çıkan tartışmada, bir eliyle de bisikleti tutan annem kiracının bisikleti hızla çekmesiyle yere savruldu. Annem 'imdat' diyerek yardım istedi. Kiracı hala bisiklet derdinde, bisikletini alıp tekrar çardağa götürdü." diye konuştu.

Annesinin yalnız yaşadığını, tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını dile getiren Akdere, Almanya'da yaşadığı için bu olayın kendilerini çok güç bir durumda bıraktığını ifade etti.

Annesinin hastanede ameliyat olacağını belirten Akdere, "Yaşı dolayısıyla ameliyatı büyük bir risk oluşturuyor. ya ameliyat olacak ya da yatalak kalacak, iki seçenek de çok kötü. Ameliyatı iyi geçse bile son durumdan daha kötüye gideceği de söyleniyor. Ameliyata karar verdik, riskli de olsa mecburen ameliyat olacak." dedi.

Öte yandan, yaşlı kadının tartışma sırasında düşmesi apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kiracının bisikleti çekmesi, kadının düşmesi ve komşuların yardıma gelmesi yer aldı.