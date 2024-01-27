 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpsultan'da Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Ormanlık Alanda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Ormanlık Alanda Bulundu

Eyüpsultan'da 4 gün önce kaybolan Cafer Işık'ın cansız bedeni, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulundu. Polisin incelemelerinden sonra ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eyüpsultan\'da Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Ormanlık Alanda Bulundu
27.01.2024 - 19:36,
Abone Ol
EYÜPSULTAN'da 4 gün önce kaybolan Cafer Işık'ın cansız bedeni, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulundu. Polisin incelemelerinden sonra ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, Alibeyköy'de bir kadının 4 gün önce eşinin kaybolduğu yönünde ihbarda bulunduğu belirlendi. Göktürk'te bulunan cesedin ise kayıp ihbarı yapılan Cafer Işık'a(36) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde ekipler güvenlik önlemi alırken, Cafer Işık'ın ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapıldı. Cenaze olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Adli Tıp Kurumu, Göktürk, Olay, Adli Tıp, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Ormanlık Alanda Bulundu - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Ormanlık Alanda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement