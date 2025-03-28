Eyüpsultan'da Kent Lokantası Açılıyor

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, kısa süre içerisinde hizmete alınması beklenen Kent Lokantası'nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Mithat Özmen, Karadolap'ta bulunan White Hill Alışveriş Merkezi'nde yapımı devam eden ve kısa bir süre içerisinde hizmete alınması beklenen Kent Lokantası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

"Hazırlıklar en kısa sürede tamamlanıp hizmete başlayacak"

Çalışmaların hangi aşamada olduğu konusunda ve devam eden süreçte yapılacaklarla ilgili bilgiler alan Özmen, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kent Lokantaları projesinin bir şubesini Eyüpsultan'da açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün çalışmaları takip etmek için ziyaret ettik, hazırlıklar en kısa sürede tamamlanıp hizmete başlayacak. Eyüpsultanlılara sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek seçenekleri sunacak Kent Lokantası'nda tüm komşularımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.