Eyüpsultan\'da Konteyner Yangını

İSTANBUL, - EYÜPSULTAN'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangı, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 09.50 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'ndeki inşaat alanında çıktı. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken zaman zaman patlamalar meydana geldi. Ölü ya da yaralının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 3 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında işçilerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.