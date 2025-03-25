Eyüpsultan'da Ramazan İftarları: 'Bir Sofrada Bin Tebessüm'

(İSTANBUL) - Ramazan ayı boyunca her gün Eyüpsultan Belediyesi tarafından Reşadiye Ortaokulu İftar Çadırı'nda "Bir Sofrada Bin Tebessüm" sloganıyla bin kişilik iftar yemeği veriliyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, oruçlarını Eyüpsultan'da açmak için bölgeye akın ediyor. Başkan Bülent Özmen'in ev sahipliğinde Eyüpsultan Belediyesi de Reşadiye Ortaokulu İftar Çadırı'nda "Bir Sofrada Bin Tebessüm" sloganıyla her gün bin kişilik iftar yemeği düzenliyor.

Ramazan ayının güzelliklerini ve maneviyatını ilçede yaşamak isteyen binlerce kişi ise Eyüp Sultan Camii'ni ve Ebu Eyyüp el-Ensari'nin türbesini ziyaret ediyor.