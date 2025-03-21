Eyüpsultan'da Riskli Binaların Yıkımına Devam

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yıkım kararı alınan 3 binayı yıktı. Yetkililer, tüm riskli yapılar dayanıklı hale getirilinceye kadar çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Eyüpsultan Belediyesi, yurttaşların can güvenliği için ilçe genelinde afet riski taşıyan yapıların güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ile ilgili 6306 Sayılı Kanun kapsamında sürdürülen çalışmalarda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, 90 binanın riskli yapı olduğunu tespit etti ve bu binalar hakkında yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan binalardan bugüne kadar 80 tanesi yıkıldı.

Ekipler son olarak, Akşemsettin Mahallesi Cömert Sokak Numara 13, 15 ve 19'da bulunan binaların yıkımını gerçekleştirdi. Faaliyetlerin ilçedeki tüm riskli yapılar depreme dayanıklı hale getirilinceye kadar devam edeceği bildirildi.