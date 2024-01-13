 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpsultan'da sağır ve dilsiz bir kişi darbedilerek yaralandı, saldırgan yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da sağır ve dilsiz bir kişi darbedilerek yaralandı, saldırgan yakalandı

Eyüpsultan'da sağır ve dilsiz bir kişi olan A.Y., kağıt toplayıcısı M.K. tarafından darbedilerek bacağı kırıldı. M.K.'nın hırsızlık ve tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. M.K. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Eyüpsultan\'da sağır ve dilsiz bir kişi darbedilerek yaralandı, saldırgan yakalandı
13.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
Abone Ol

EYÜPSULTAN'da sağır ve dilsiz A.Y.'yi darbederek bacağını kıran, kağıt toplayıcısı M.K. yakalandı.

M.K.'nın hırsızlık ve tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağır ve dilsiz A.Y.'nin darbedilerek yere düştüğü, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede, sol bacağının kırıldığı belirlendi. Yapılan araştırmada A.Y.'yi, darbeden saldırganın kağıt toplayıcısı olduğu tespit edildi. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek tespit ettiği M.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K.'nın, hırsızlık ve tehdit suçlarından 19 yıl 50 ay 109 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. M.K. "kasten yaralama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Eyüpsultan, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da sağır ve dilsiz bir kişi darbedilerek yaralandı, saldırgan yakalandı - Son Dakika


11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı

Son Dakika
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:37 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve not görünümünü pozitife çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:10:17. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da sağır ve dilsiz bir kişi darbedilerek yaralandı, saldırgan yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement