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Eyüpsultan'da Sebze İşyerinde Çıkan Yangında İş Yeri Sahipleri Basın Mensuplarına Saldırdı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Sebze İşyerinde Çıkan Yangında İş Yeri Sahipleri Basın Mensuplarına Saldırdı

Eyüpsultan'da bulunan tek katlı bir sebze işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak iş yeri sahipleri, olay yerine gelen basın mensuplarına saldırdı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle arbede sona erdi.

Eyüpsultan\'da Sebze İşyerinde Çıkan Yangında İş Yeri Sahipleri Basın Mensuplarına Saldırdı
10.01.2024 - 22:13,  Güncelleme: 22:15
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EYÜPSULTAN'da sebze ürünlerinin bulunduğu tek katlı işyerinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yeri sahipleri görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

Yangın, 19.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Pirinççi Mahallesi, Çampınar Sokak'ta bulunan tek katlı depoda çıktı.  Depodan alevlerin çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. İş yerinin yandığını öğrenen iş yeri sahipleri olay yerine geldi. İş yeri sahipleri görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle arbede sona erdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Sebze İşyerinde Çıkan Yangında İş Yeri Sahipleri Basın Mensuplarına Saldırdı - Son Dakika
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