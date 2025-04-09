Eyüpsultan\'da Trafik Düzenlemeleri Başladı

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmayla, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara trafik sirkülasyon levhaları yerleştiriliyor. Çalışmalarda özellikle okul önlerine öncelik tanınıyor.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, ilçedeki ulaşım ve trafik sorunlarını çözüme kavuşturmak için vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirirken, sahada yaptıkları çalışmalar sonucu tespit ettikleri eksiklikleri de gideriyor. Çalışmalar kapsamında gerek görülen noktalara hız kesici, kasis, kapan, yer işaretlemeleri, yol çizgileri ve yaya yolu çizgileri yapılıyor.

Yeni yollar açan ve kapatan ekipler, sirkülasyon ve geometrik düzenlemeler yapıyor; trafik işaret levhaları, ışıklı sesli işaret levhaları, tek yön, çift yön levhaları yerleştiriyor.

Çalışmalarda, özellikle öğrencilerin can güvenliği ön planda tutularak, okul önlerindeki trafik işaret levhalarına öncelik veriliyor.