Eyüpsultan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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EYÜPSULTAN'da dönüş yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle savrulan araçların park halindeki bir otomobile çarptığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Çırçır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 34 FAV 159 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelerek sola dönen otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde otomobil sürücüsünün yaralandığı belirlendi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALIYDI'

Kaza anında kaldırımda yürüyen Halit Genç, "Buradan aracımın yanına geçiyordum. Otomobilin döndüğünü gördüm. Ben karşıdan araç gelince durdum. Hızlandılar, ikisi burada birbirlerine vurdular. Dönen araç kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Otomobil sürücüsü yaralıydı, aşağıya indirdik. Ambulans alıp götürdü" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sola dönüş yapan otomobile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpması ve iki aracın savrularak park halindeki otomobile çarptığı anlar yer alıyor.