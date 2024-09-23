Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Eyüpsultan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesi'nde ortak çalışma yaptı.

Mahallede belirlenen gecekonduya sürekli farklı kişilerin çok sayıda koliyle girip çıktığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu M.S.Q. ve H.D'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 42 kilo 720 gram uyuşturucu, 2 sahte pasaport, 2 litre aseton, hassas terazi, 3 cep telefonu, 6 bin 685 lira, 8 cam tüp, 3 mutfak tüpü, 3 ocak ile 2 kazan ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.