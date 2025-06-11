Eyüpsultanlı Çocuklar, Can Dostlarla Buluştu

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi Çırçır Çocuk Etkinlik Merkezi (Çırçır ÇEM) öğrencileri, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ni ziyaret etti. Ziyarette çocuklar, can dostları yakından tanıdı ve bir köpeği sahiplendi.

Eyüpsultan'da 1-7 Haziran günlerinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden biri de Çırçır Çocuk Etkinlik Merkezi'nin minik öğrencilerinin Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ni ziyareti oldu.

Çocuklar, veteriner hekimler eşliğinde kliniği gezerek tedavi altındaki hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu. Veterinerler; hayvan sağlığı, bakımı ve sahiplendirme süreçlerine ilişkin öğrencilere bilgi verirken, minikler de hayvan sevgisi konusunda farkındalık kazandı.

Ziyaret sırasında Edirnekapı Şehitliği'nde donmak üzereyken bulunup kliniğe getirilen sahipsiz bir köpek, çocukların ve eğitmenlerin kararıyla sahiplenildi. Bakım ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra, patili dost Çırçır ÇEM'deki yeni yuvasına kavuşacak.