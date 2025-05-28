Farazi 6 Sıfır 2 Yayında

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerini konu alan kısa film "Farazi 6 Sıfır 2", YouTube'da izleyiciyle buluştu.

Yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen, 53 binden fazla kişinin hayatını kaydettiği depremlerin ardından yaşananlara ve Hataylı gençlerin hislerine odaklanan film, dramatik yapısıyla dikkati çekiyor.

Filmin yönetmenliğini üstlenen Enes Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay Antakyalı bir yönetmen olarak bugüne kadar çeşitli projelere imza attığını ve son kısa filmi "Farazi 6 Sıfır 2"de varsayımsal hayatları ele aldıklarını söyledi.

Hayatlarının 6 Şubat depremlerinden sonra kötü şekilde değiştiğini, sadece yakınlarını ve şehirlerini değil, aynı zamanda gerçeklik algılarını da kaybettiklerini dile getiren Yardımcı, bu konuda farkındalık oluşturmak için kısa film projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

"Bu gerçekten bizim yaşadığımız bir hikaye"

Yardımcı, projede birlikte çalıştıkları tüm ekibin Hataylılardan oluştuğunu belirterek, "Filmi çekerken ekibe bir şeyleri anlatmak zorunda kalmadık. Aksine hepimiz birbirimizi anladığımız için acımızı paylaşmaya devam ettik. Bu gerçekten bizim yaşadığımız bir hikaye. Hataylı gençlerin İstanbul'da öncelikle hayata adapte olmalarını anlatıyor. İş kaygısı, yaşam kaygısı, birbirleriyle olan ilişkileri gibi sorunları görüyoruz. Biraz trajikomik bir şekilde geçiyor, aslında yüz güldüren yerleri de oluyor." dedi.

Filmin ikinci kısmında 6 Şubat depremleri sonrasının izleyiciye sunulduğuna işaret eden Yardımcı, "Bu arkadaşlardan birisi, ailesinin yanına memleket özlemini gidermeye gidiyor. Maalesef ki 6 Şubat depreminde enkaz altında kalıyor. Ailesini kaybederken kendisi enkaz altından çıkıyor ve sonrasında yaşadığı travmayı izliyoruz. Filmin ilk yarısında belki de sadece ekonomik sorunlar yaşanırken, ikinci yarısında kendilerini hayatın en derin acıları içinde buluyorlar." diye konuştu.

"Amacımız insanları üzmek değil, farkındalık oluşturmak"

Yardımcı, filmde karamsar bir tablo çizmek yerine sabır ve umut mesajını yansıtmaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Filmi yapmadan önce istişare ederken, 'Biz bu filme enkazdan görüntü koymayacağız.' dedik. Enkaz görüntülerinden film yapmak bizim için tamamıyla yanlış bir şey. Bu tarz bir belgesel yapılabilir. Fakat gerçekliği kurguya sunamazsınız. Bu yüzden bu konuyu tamamen soft bir şekilde aktaran, ailemizin, çevremizdekilerin ve depremi yaşayanların da izleyebileceği bir film olsun istedik. Hatta 1999'daki depremden hala travmaları kalmış insanlar bile izlediğinde 'Onları ne kadar az üzebiliriz, biz bu konuyu ne kadar az dramatize edebiliriz, ajitasyonu ne kadar yok edebiliriz?' düşüncesiyle yola çıktık. Umarım bunu başarabilmişizdir. Çünkü amacımız bu filmde insanları üzmek veya ne kadar çok kitleye ulaşırsa ulaşsın demek değil, aksine biz sadece farkındalık oluşturma maksadını korumak istedik."

Çekimlerini geçen yıl eylülde tamamladıkları, ardından hızlı şekilde kurgusunu yaptıklarını "Farazi 6 Sıfır 2" filmini, uluslararası festivallere gönderdiklerini belirten Yardımcı, "Daha önce yapmış olduğumuz filmler de uluslararası ödüller aldı, derecelerimiz oldu. Farazi için de şu anda birçok festivalden haber bekliyoruz. Güzel haberler de geliyor. Filmin yönetmeni olarak biraz daha beklemeyi istiyordum fakat çevremizdeki dostlar 'Şu filmi artık bir an önce izlemeliyiz.' deyince acele ettik. 10 Mayıs'ta YouTube kanalımızda yayımladık." diye konuştu.

Enes Yardımcı, gelecek hayallerine ilişkin de "Umarım bir gün Hatay'ımız yeniden ayağa kalkar ve onun filmini çekeriz, belgesellerini yaparız. Buna umarım ömrümüz yeter, bizler görürüz ve '2025 yılında bu filmi yapmıştık ama bugün bu noktadayız.' deriz. Daha mutlu bir şekilde bu tarz işleri de yaparız diye temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sinema alanında 2013'ten bugüne bir şeyler yapmak için çabaladığını dile getiren Yardımcı, çektikleri filmlerle ve hayata geçirdikleri projelerle, depremde vefat eden arkadaşlarının anısını yaşatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Deprem aslında bir kabullenişti benim için"

Oyuncu Burak Karasapa ise filmde "Ayhan" karakterini oynadığını belirterek, "6 Şubat depreminde Hatay'daydım. Depremi yaşadım, uyku halinde de değil, ayaktaydım. Filmi çeken ekipteki arkadaşlarım depremi sonradan duymuşlardı." dedi.

Filmin çekim sürecinde zorlandığını dile getiren Karasapa, çekimlerin 4 gün boyunca 10 kişilik ekiple yapıldığını aktardı.

Karasapa, filme Hatay'ın kültürüne ait unsurlar eklediklerine işaret ederek, "İnsanları ağlatmak için bu işi yapmadık. Ajitasyona, duyguya boğmak da istemedik. Arada kendi kültürümüzden ögeler ve espriler koyarak olayı biraz daha acı tatlıya bağladık. Hayat aslında bir şekilde devam ediyor. Biraz bunu göstermeyi amaçladık." değerlendirmesinde bulundu.

Filmi izleyenlere, ekibe ve desteklerinden dolayı özellikle 6 Sıfır 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Mümtaz Gövce'ye teşekkür eden Karasapa, "Bize aslında en büyük desteği de fikri de Gövce verdi. Depremde 2 kızını ve eşini kaybetmişti. Bize bu yolu açan, bu projede sonuca varmamızı sağlayan oydu. Ayrıca baştan sona bu işin mimarı Enes Yardımcı hocama da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Film hakkında

Yönetmenliğini Enes Yardımcı'nın üstlendiği, senaryosunu da kendisinin kaleme aldığı kısa metraj filmde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşananlar gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak izleyiciye sunuluyor.

Medya İnteraktif'in YouTube kanalında izleyiciyle buluşan "Farazi 6 Sıfır 2", sadece bir deprem filmi değil, 6 Şubat sonrasında Hataylı gençlerin yaşadığı acı ve derin deneyimlerin anlatıldığı bir hayat hikayesi olarak dikkati çekiyor.

Projesini Medya İnteraktif'in hazırladığı, yapımını Cuciarts'ın yaptığı ve kurgu kısmında 4on7 Creative'in katkı sunduğu filmin yapımcılığını, 6 Sıfır 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Mümtaz Gövce üstleniyor.

Neslişah Danışman, Enes Yardımcı, Burak Karasapa, Enes Ziya Taze ve Armağan Emir Yardımcı'nın rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Yasin Yıldırım, sanat yönetmenliğini Sencan Burak Yardımcı yaparken, ulusal ve uluslararası film festivallerinde de gösterime çıkan filmin festival yolculuğu devam ediyor.