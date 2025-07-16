Fas'ta 15 Temmuz Anması Yapıldı

Fas'ın başkenti Rabat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi M. İlker Kılıç, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu, Faslı yetkililer, Fas'taki yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik personeli ve Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Kılıç, törende yaptığı konuşmada, anma etkinliğinin, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği direnişi ve demokrasi zaferini simgelediğini ifade etti.

FETÖ'nün, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirme hedefi taşıdığını ancak Türk halkının bu tehdide karşı kararlılıkla durduğunu belirten Kılıç, "Bu kararlı duruş, ülkemizin birliği ve demokrasisi adına büyük bir zaferdir." dedi.

15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet dileyen Kılıç, özellikle İstanbul'daki gösterilere katılırken vurularak şehit olan Fas vatandaşı Cevat Merrun'u özel olarak andı.