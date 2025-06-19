Fas'ta Osmanlı Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas'ta Osmanlı Konferansı

19.06.2025 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rabat'ta düzenlenen konferansta Osmanlı-Fas ilişkileri ve Avrupa sömürgeciliği tartışıldı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta, "Avrupa Sömürgeciliğinin Yayılmacılığına Karşı Fas- Osmanlı İttifakı (16. yy- 19. yy)" başlıklı konferans düzenlendi.

Uluslararası Rabat Üniversitesi ev sahipliğinde ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen konferansa, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye'nin eski Çad ve Senegal Büyükelçisi, tarihçi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kavas konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararası Rabat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Global Araştırmalar Merkezi Direktörü Farid El Asri, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği diplomatları, Faslı akademisyenler ve öğrenciler de etkinliğe katıldı.

Prof. Dr. Kavas, Osmanlı ile Fas arasında 16'ncı yüzyıldan itibaren kurulan ilişkilerin yalnızca askeri dayanışmayla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda yönetişim tecrübesi ve ortak mücadele hafızası etrafında şekillendiğini söyledi.

"Osmanlı Devleti ile Fas Krallığı arasında yaklaşık dört asır süren iş birliği sayesinde, Avrupa'nın Kuzey Afrika'yı Endülüs gibi tamamen sömürgeleştirmesi engellenmiştir" diyen Kavas, bu ortak direnişin, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupalı güçlerin ilerleyişini yavaşlattığını ifade etti.

"Elimizde çok sayıda kayıt var, ancak akademik anlamda hala işlenmedi"

Prof. Dr. Kavas, konferansın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı ve Fas arasında 1500'lü yıllardan 1900'lü yılların başına kadar süren ilişkilerin farklı boyutlarına dikkati çekerek, "Bu birlikte mücadele ile ilgili çok sayıda kayıt var elimizde. Ancak bunların güncel akademik yöntemlerle yeniden anlamlandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor." dedi.

Fas'ın Osmanlı'ya, Osmanlı'nın da Fas'a tarih boyunca çeşitli dönemlerde destek verdiğini hatırlatan Kavas, özellikle 1574 Tunus Seferi, 1578 Üç Kral Savaşı ve Kırım Savaşı gibi olaylarda karşılıklı dayanışmanın örnek teşkil ettiğini belirtti.

"Fas, Osmanlı'nın batı komşusu olarak Avrupa'ya karşı koruyucu bir rol oynadı"

Kavas, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndaki hakimiyetiyle, Fas'ın da Atlas Okyanusu'na ve Akdeniz'in batısına hakim coğrafi konumuyla Avrupalı sömürgecilere karşı ortak bir savunma hattı oluşturduğunu kaydetti.

Endülüslü Müslümanların Osmanlı ve Fas topraklarında kendilerine yeni bir hayat kurduğunu söyleyen Kavas, bu nüfusun Kuzey Afrika'daki kültürel ve ilmi birikime önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

"Avrupa'nın Afrika'daki hedefi tam olarak gerçekleşmedi"

Afrika kıtasının büyük çoğunluğu 19'uncu yüzyıl sonrasında Avrupalı güçler tarafından işgal edilse de Kavas'a göre bu süreç, Osmanlı-Fas iş birliği sayesinde geciktirildi.

Kavas, "Amerika kıtasında eski uygarlıklardan neredeyse hiçbir iz kalmazken, Kuzey Afrika'da hala tarihi ve medeni izler mevcut. Bunun nedeni, bu toprakların sömürgeleştirilmesine karşı yürütülen ortak mücadelelerdir." dedi.

Konferansın ardından Reha Ermumcu, kanun eşliğinde Türk ve Mağrip müziğinden eserler icra etti.

Prof. Dr. Kavas'ın, Fas programı kapsamında Uluslararası Rabat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilk Türk doktora mezunu Halil Kaya'nın tez savunmasına jüri başkanı olarak katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Ahmet Kavas, Konferans, Osmanlı, Eğitim, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Osmanlı Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
22:44
İran’dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
İran'dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
08:54
Görüşmeler başladı Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 07:44:59. #7.13#
SON DAKİKA: Fas'ta Osmanlı Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.