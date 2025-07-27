Fas'tan İspanya'ya Geçişte Kriz

Fas'ın kuzeyindeki Fineydak kentinden çıkan 54 çocuğun Akdeniz ile Cebelitarık Boğazı'nın kesiştiği noktada yer alan Sebte kentine yüzerek ulaştığı, böylece son 48 saatte gerçekleşen geçişle birlikte kentteki refakatsiz çocuk sayısının 514'ü geçtiği bildirildi.

İspanya Sivil Muhafız Birliği'ne bağlı sahil güvenlik ve dalgıç ekiplerinin cuma gününden bu yana sürdürdüğü kurtarma operasyonları kapsamında, denizde sürüklenen çoğunluğu Faslı olan yaklaşık 30 yetişkin göçmenle birlikte 54 çocuk kurtarıldı.

Kurtarılan çocukların bir kısmı geçici barınma merkezlerine sevk edilirken, sağlık ve psikolojik durumu hassas olanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İspanyol basınına göre düzensiz göçmenler arasında Filistinli çocuklar da var.

Yetkililer, göç girişimlerinin genellikle kötü hava koşullarının sınır güvenliğini zorlaştırdığı anlarda arttığını belirtiyor. Son geçişlerin de yoğun sis ve yüksek dalga koşullarında gerçekleştiği bildirildi.

Barınma kapasitesi yetersiz kaldı

Sebte yerel yönetimine göre, kentteki resmi sosyal bakım merkezlerinin kapasitesi sadece 132 yatakla sınırlı. Ancak yeni gelenlerle birlikte merkezlerdeki çocuk sayısı 514'e ulaştı. Yerel yetkililer, sistemin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını belirterek İspanya merkezi hükümetinden acil destek talebinde bulundu.

Sebte Belediye Başkanı Juan Vivas, yaptığı açıklamada "Panik yaratmak istemiyoruz ama durum gerçekten kritik. Bu artık bir devlet meselesidir. Bizi yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı.

İspanya hükümeti, söz konusu çocukların ülke içindeki farklı bölgelere dağıtılması için 28 Ağustos'tan itibaren yeni bir planlama süreci başlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yalnızca Sebte değil, Kanarya Adaları'nda bulunan çocukların da İspanya anakarasındaki diğer şehirlere nakledilmesi gündemde.

Yetkililer, yaz aylarında artış gösteren düzensiz göç dalgasının bu yıl da devam ettiğini, benzer bir yoğunluğun geçen yıl da yaşandığını hatırlattı. Resmi kayıtlara göre, 2023 yazında yaklaşık 300 çocuk, yüzerek Sebte'ye ulaşmayı başarmıştı.

Özellikle ağustos ayındaki kent festivali döneminin, sınırdan gizli geçişlerin arttığı bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken güvenlik birimleri, bu yıl da benzer senaryolara karşı "Operasyon Feriaente" adlı özel bir güvenlik uygulamasını devreye aldı. Bu kapsamda, limandan İspanya anakarasına taşınacak eğlence araçları ve kamyonlar tek tek aranıyor.

Fas anakarasında yer almasına rağmen İspanya toprağı olan Sebte ve Melile, Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor. Yakalanan yetişkin göçmenler çoğunlukla geri gönderilirken, refakatsiz çocuklar özel koruma merkezlerine yönlendiriliyor.