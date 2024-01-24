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Fatih Karagümrük maçının ardından

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettikten sonra Emre Belözoğlu ve Şota Arveladze açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, takımın büyük bir ivme yakaladığını ve önemli bir 3 puan aldıklarını söylerken, transfer çalışmalarına da değindi. Arveladze ise istemedikleri bir skor aldıklarını belirterek, rakip kalecinin çok iyi bir maç çıkardığını ifade etti.

24.01.2024 - 20:40,  Güncelleme: 20:41
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Fatih Karagümrük maçının ardından

Emre Belözoğlu: Kendi gücümüze göre büyük bir ivme yakaladık

Şota Arveladze: Ankaragücü kalecisi Bahadır çok iyi bir maç çıkardı

Ercan ATA - Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, (DHA) - Süper Lig'in 22'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını aktaran MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Geldiğimiz günden bugüne oyuncuların enerjisi beni ve ekibimi çok mutlu ediyor. Kazanmak değerli ve önemli. Antalyaspor maçından sonra yenildiğimiz Trabzonspor maçı dahil her maçı kazanabilirdik. Kendi gücümüze göre büyük bir ivme yakaladık. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz bu yolda devam edeceğiz, elimizden geldiğince puanları toplayıp ön bloktaki takımlardan biri olacağız" diye konuştu.

"BEKLEDİĞİMİZ BİR, İKİ OYUNCUYU İKNA EDEMEDİK"

Transfer çalışmalarına da değinen Belözoğlu, "Oyuncu konusunda ince eleyip sık dokuyoruz. Daha hazır oyuncular istiyoruz. Aslında şu ana kadar 3-4 oyuncu getirebilirdik ama nokta atışı yapmak istiyoruz. Bazı oyuncular Türkiye'de ligimizi tercih etmiyor. Ne yazık ki FIFA'da en çok dosyası olan ülke Türkiye. Bu yüzden birçok oyuncu, yüksek bedeller ödemediğimiz sürece gelmiyor. Türk futbolu bunu kabul etmeli. Her sene yüzlerce dosya olursa, bu ülkeye büyük paralar almadan oyuncu gelmez. Beklediğimiz bir, iki oyuncuyu ikna edemedik ancak birçok planımız var" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Emre Belözoğlu hafta sonu ligde deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçına da değinerek, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe ligin lideri ve yüksek kalitede oyuncuları var. Ligin en iyi kadrosuna sahip iki takımdan birisi. Galatasaray ve Fenerbahçe en iyi iki kadroya sahip. Kadıköy'de oynamak zordur, bireysel olarak benim için de zordur. Oraya yine kendi planlarımız, kendi doğrularımızla gideceğiz. Ankaragücü'nü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz her maça galibiyet için çıkacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Senaryomuzu kazanmak üzere yapacağız."

ŞOTA ARVELADZE: ANKARAGÜCÜ KALECİSİ BAHADIR ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI

İstemedikleri bir skor aldıklarını belirten Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Bu tarz maçlarda skor alamayınca fazla söylenecek bir şey de kalmıyor. Pozisyona girdik. Maçın başında öne geçecek golü bulabilirdik ama rakip kaleci çok iyi oynadı ve çok top kurtardı. Sahanın durumu da iyi değildi iki takım için de. Bu durum hızlı oynamamıza müsaade etmedi. Takımımız kendini ilerleyen haftalarda iyi bir şekilde gösterecektir" şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük maçının ardından
Kaynak: DHA
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