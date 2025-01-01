Fatih Sondaj Gemisi Yeni Görevine Hazır

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(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin ilk görevine ilişkin, "Yeni yıla keşfin ateşini yakan Fatih Sondaj Gemimizde, yerli gazımızı milletimizin hizmetine sunma gururunu bize yaşatan çalışma arkadaşlarımızla birlikte girdik. Gemimizi 2025 yılının ilk saatlerinde yeni görevi için uğurlayacağız. Fatih Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında keşif amaçlı sondaj yapacak" dedi.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha sonra Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret etti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni yıla keşfin ateşini yakan Fatih Sondaj Gemimizde, yerli gazımızı milletimizin hizmetine sunma gururunu bize yaşatan çalışma arkadaşlarımızla birlikte girdik. Fatih Sondaj Gemi'miz Filyos'taki bakım çalışmalarının ardından Karadeniz'e açılmaya hazır hale geldi. Gemimizi 2025 yılının ilk saatlerinde yeni görevi için uğurlayacağız. Fatih Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında keşif amaçlı sondaj yapacak. İnşallah yeni yılda milletimize güzel haberler vermek için çalışacak."