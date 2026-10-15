Fatih'te akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun cenaze namazı İsmailağa Camisi'nde kılındı - Son Dakika
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Fatih'te akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun cenaze namazı İsmailağa Camisi'nde kılındı

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Fatih\'te akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun cenaze namazı İsmailağa Camisi\'nde kılındı
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Fatih'te yağış sonrası oluşan su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk için cenaze namazı kılındı. İsmailağa Camisi'nde kılınan namaza İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı; çocuğun naaşı Düzce'nin Doğanlı köyüne götürüldü.

Fatih'te yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçtiği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak için cenaze namazı kılındı.

Işıldak'ın cenazesi, İsmailağa Camisi'ne getirildi. Işıldak'ın ailesi ve yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nun tezkiyesinin ardından cenaze namazını caminin imam hatibi Salih Topçu kıldırdı.

Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Işıldak'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Düzce'nin Doğanlı köyüne götürüldü.

İstanbul Valisi Gül, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, Işıldak'a son görevlerini yerine getirmek için arkadaşları ve vatandaşlarla birlikte cenaze namazını kıldıklarını kaydederek, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fatih'te akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun cenaze namazı İsmailağa Camisi'nde kılındı - Son Dakika
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