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Fatih'te Borç Nedeniyle Cinayet

Fatih\'te Borç Nedeniyle Cinayet

Borç tartışması sonucu 19 yaşındaki genç öldürüldü, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

02.10.2024 15:16
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? Fatih'te, borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 19 yaşındaki genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atikali Mahallesi'nde bir evde Yaşar K'nin (19) ölü bulunmasına ilişkin çalışma yürüttü.

İnceleme kapsamında Yaşar K'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve elektrik yanığı izleri olduğu belirlenirken, evde elektrik kablosu bulundu.

Ekipler, söz konusu ikamette kaldığı belirlenen R.K'nin kız arkadaşı E.T'nin ifadesine başvurdu.

İfadesinde, olayın yaşandığı adreste R.K, C.K, İ.K. ve K.K. ile birlikte ikamet ettiğini belirten E.T'nin, bu kişilerle Yaşar K. arasında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

E.T'nin olay günü sabah saatlerinde eve geldiği sırada söz konusu kişilerin Yaşar K'yi darbettiklerini ve elektrik verdiklerini görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdiğini anlattığı belirtildi.

Ekipler, E.T. ile birlikte şüpheliler R.K, C.K, İ.K. ve K.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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