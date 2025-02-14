Fatih'te Çocukla Dilencilik Davası - Son Dakika
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Fatih'te Çocukla Dilencilik Davası

İki kadın, çocuklarını kullanarak dilencilik yaptığı iddiasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak.

14.02.2025 09:46
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Fatih'te çocukla dilenen 2 kadın hakkında, "beden bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanma" suçundan, 4 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fatih Mesihpaşa Mahallesi'nde sanıklar S.K. ve N.K'nin, 15 Ağustos 2024'te 1 yaşındaki A.P.K. ile dilencilik yaptığı tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından çocuğun annesi S.K, ifadesinin alınması için savcılığa çağırıldı.

S.K. ifadesinde, dilencilik yapmadığını ve çocuğuyla sokakta gezdiğini öne sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise S.K. ve N.K'nin, Mesihpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yanlarındaki mağdur çocuk A.P.K. ile çevrede bulunan vatandaşları rahatsız edip durdurarak para istediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Mahkeme iddianameyi kabul etti

Mağdur çocuğun, S.K'nin oğlu, N.K'nin de yeğeni olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği ifade edildi.

İddianamede, sanıkların çocuğu yanında tutarak teşhir ettiği, insanların acıma ve yardım etme duygularını sömürerek daha kolay menfaat elde ettikleri ve "beden bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanma" suçunu işledikleri kaydedildi.

Sanıklar S.K. ve N.K'nin 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, asliye ceza mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

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