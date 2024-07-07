Fatih'te Kaçak Midye Operasyonu: 1 Ton Midye Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih'te, 1 ton kaçak midye ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Eminönü sahilinde bir aracın kasasına midye yüklendiğini tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. gözaltına alındı.
Araç kasasında bulunan yaklaşık 1 ton ağırlığında 36 çuval midye canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.
Gözaltına alınan 2 şüpheliye 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.
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