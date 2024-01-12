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FATİH'te Kargo Şirketine Soygun Girişimi - Son Dakika
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FATİH'te Kargo Şirketine Soygun Girişimi

FATİH'te bir kargo şirketine başlarındaki motosiklet kasklarıyla girerek, çalışanları silahla tehdit eden 4 soyguncu güvenlik kamerasına yansıdı. Polis soyguncuları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

FATİH\'te Kargo Şirketine Soygun Girişimi
12.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:46
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FATİH'te bir kargo şirketine başlarındaki motosiklet kasklarıyla girerek, çalışanları silahla tehdit eden 4 soyguncu güvenlik kamerasına yansıdı. Polis soyguncuları kısa sürede yakakalayarak gözaltına aldı.

Fatih, Fevziye Caddesi'nde 6 Ocak Cumartesi günü saat 11.30'da bir kargo şirketine gelen motosiklet kasklı 4 kişi, silah kullanarak içeride bulunan çalışanları etkisiz hale getirdi. Şüpheliler kasada bulunan parayı alarak, plakasız iki motosiklete binerek kaçtı. Motosikletler kısa süre sonra terk edilmiş olarak bulundu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde başlarındaki motosiklet kasklarıyla yüzlerini gizleyen 4 kişinin içeri girdiği, silahlarını çekerek içerdekileri korkuttukları görüldü. 3-4 dakika süren soygunun ardından bankoda bulunan paraları alan şüphelilerin kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda Mehmet A. (26) Sezer A. (25), Doğan D. (22) ve M.İ. (23) gözaltına alındı. Sezer A.'nın üzerinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

Emniyette yapılan soruşturma sonucu Mehmet A.'nın daha önceden 16, Sezer A.'nın ise 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet A. ve Sezer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan D. ve M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: DHA
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