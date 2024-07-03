Fatih'te Sahte İçki Operasyonu: 680 Şişe Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te Sahte İçki Operasyonu: 680 Şişe Alkol Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

Fatih'te bir depoda ve kamyonette sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda farklı markalara ait 680 şişe alkol ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

03.07.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATİH'te, polis ekiplerinin bir depoda ve kamyonette sahte içki satışı ihbarı üzerine yaptıkları operasyonda, farklı markalara ait 680 şişe alkol ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Tahtakale'de bir depoda ve kamyonette sahte içki satışı yapıldığı ihbarı aldı. Belirlenen depoya, 1 Temmuz pazartesi günü operasyon düzenleyen polis, M.B. isimli şüpheliyi yakaladı. Depo ve şüphelinin kamyonetinde yapılan aramalarda, farklı markalara ait 680 şişe alkol ile 2 bin 300 adet şişe kapağı ele geçirildi. Şüpheli M.B., 2 Temmuz Salı günü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Fatih\'te Sahte İçki Operasyonu: 680 Şişe Alkol Ele Geçirildi
Kaynak: DHA

Sahte İçki, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Sahte İçki Operasyonu: 680 Şişe Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 12:10:38. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te Sahte İçki Operasyonu: 680 Şişe Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement