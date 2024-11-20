Fatih'te Sahte Pasaport Operasyonu

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Fatih'te denetim sırasında sahte pasaportla yakalanan şüpheli ile birlikte hareket ederek sahte pasaport ve kimlik düzenledikleri anlaşılan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Haseki Sultan Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan N.A'nın (48) üstünde başkasına ait pasaport ele geçirildi.

Yapılan incelemede pasaportun sahte olduğu belirlenirken, gözaltına alınan N.A. hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 30 sahte pasaport, farklı ülkelere ait 15 sahte kimlik kartı, düzenlenmemiş 400 boş sahte kimlik kartı ve 15 sahte pasaport kapağı ile ultraviyole ışınlarını yayabilen cihaz ele geçirildi.

Sorgularında alınan bilgiler doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen M.E. (24) ve M.A. (38) isimli zanlılar da Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalandı.

Adresteki aramada 15 sahte pasaport, 6 sahte kimlik kartı, 19'u çipli 519 boş sahte kimlik kartı, pasaport ve kimlikte kullanılan damgalı mühür ve mühür mürekkebi, dizüstü bilgisayar ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.