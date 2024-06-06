Fatih\'te Tarihi Yapının İstinat Duvarı Çöktü

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FATİH'te, tarihi yapının bitişiğinde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, AFAD ekipleri incelemede bulundu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanların arasında kalan tarihi yapının bitişiğindeki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar yıkılan duvarı görünce durumu itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri inceleme yapması için olay yerine AFAD'ı çağırdı.

AFAD İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen itfaiye, belediye ve AFAD ekipleri çökmenin yaşandığı alanda detaylı inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı bina sakinlerinin dışarıda ekiplerin inceleme yapmasını beklediği görüldü.

"EĞER GÜNDÜZ OLSAYDI BURANIN ALTINDA KALMIŞTIM"

İstinat duvarının çöktüğü bahçenin sahibi Ayşe Yücel, "Buradaki duvarda çatlaklar vardı zaten. Uzun zamandan beri söylüyoruz, şikayette bulunuyoruz. Hiç kimse ilgilenmedi. İBB'den geldiler, Fatih Belediyesi ilgilensin dediler. Orada da kimseden bir şey çıkmadı. Biz de CİMER'e yazdık. Olayın valiliğe gittiği söylendi, öyle kaldı, yıkılana kadar. Burada bahçem var. Bir şeyler yapıyordum burada. Eğer gündüz olsaydı muhtemelen buranın altında kalmıştım. Üstünde de bir bina var ve korkuyorum. O binanın komple bu binaya çökmesinden korkuyorum" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.