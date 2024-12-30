Fatih'te 2 kişinin trafikte tartıştıkları bir sürücüyü ve aracını tekmelemesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, 28 Aralık'ta Unkapanı Köprüsü'nde iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, araçlardan birinden 2 kişi indi.
Bu kişilerden biri otomobili tekmelerken, diğeri kapısını açtığı aracın sürücüsüne tekme attı.
Olay anı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Trafik Tartışması: Sürücüyü Tekmelediler - Son Dakika
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