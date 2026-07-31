Fatma Gürbüzer Bronz Madalya Kazandı

Bağcılar Belediyesi sporcusu Fatma Gürbüzer, Dünya Boccia Challenger Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Spor Kulübü sporcusu Fatma Gürbüzer, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 2026 Dünya Boccia Challenger Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Gürbüzer, 18 ülkeden 61 sporcunun katıldığı turnuvada, BC4 kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, başarısından dolayı Fatma Gürbüzer'i tebrik ederek, "Bağcılar Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Fatma Gürbüzer'in elde ettiği bu uluslararası başarı bizleri gururlandırdı. Kendisini gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Fatma Gürbüzer ise kendisine sunulan destek ve imkanlardan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti.