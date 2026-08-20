Kaçakçılıkta sınır tanımadılar: Tencere kapaklarından dolar ve altın fışkırdı - Son Dakika
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Kaçakçılıkta sınır tanımadılar: Tencere kapaklarından dolar ve altın fışkırdı

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Hindistan’da havalimanı gümrük ekiplerinin dikkatli takibi, akılalmaz bir kaçakçılık yöntemini gün yüzüne çıkardı. Aynı gün içinde gerçekleşen iki farklı olayda, mutfak eşyalarının içine gizlenmiş binlerce dolar ve yüzlerce gram altın ele geçirildi. Şüphe üzerine aranan bagajlardaki tencere kapaklarından çıkanlar, kaçakçıların başvurduğu sıra dışı yöntemleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda gümrük ekipleri, aynı gün içerisinde gerçekleşen iki sıra dışı kaçakçılık girişimini önledi. İstihbarat ve risk analizi çalışmaları sonucunda tespit edilen iki ayrı yolcunun bagaj aramasından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.

TENCERE KAPAĞINDA DOLAR 

İlk olay, Dubai’ye gitmek üzere havalimanına gelen bir yolcunun bagaj kontrolü sırasında ortaya çıktı. X-ray taramasından geçen valizdeki şüpheli yoğunluk üzerine ekipler detaylı arama başlattı. Yapılan incelemede, valizin özel olarak oluşturulmuş sahte tabanına ve bir tencere kapağının içine ustalıkla gizlenmiş toplam 15 bin 500 ABD doları ele geçirildi.

Kaçakçılıkta sınır tanımadılar: Tencere kapaklarından dolar ve altın fışkırdı

KULP KISMINDAN 24 AYAR ALTIN FIŞKIRDI 

Günün ikinci operasyonunda ise Riyad’dan Mumbai aktarmalı olarak Delhi Terminal-1’e ulaşan bir başka yolcu hedefteydi. Şüpheli hareketleri üzerine durdurulan yolcunun bagajındaki mutfak eşyaları incelemeye alındı. Ekipler, tencere kapağının kulp mekanizmasını söktüklerinde içine gizlenmiş 15 parça halinde toplam 523 gram ağırlığında 24 ayar altın tespit etti.

Kaçakçılıkta sınır tanımadılar: Tencere kapaklarından dolar ve altın fışkırdı

Her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ele geçirilen döviz ve altınlara gümrük muhafaza ekiplerince el konuldu.

Kaçakçılık, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kaçakçılıkta sınır tanımadılar: Tencere kapaklarından dolar ve altın fışkırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçakçılıkta sınır tanımadılar: Tencere kapaklarından dolar ve altın fışkırdı - Son Dakika
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