Fatma Ömür'ün Azmi ve Hayalleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatma Ömür'ün Azmi ve Hayalleri

Fatma Ömür\'ün Azmi ve Hayalleri

Depremde bacağını kaybeden 11 yaşındaki Fatma, yeni proteziyle hayallerinin peşinden koşuyor.

03.02.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da depremde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezle yeniden sokaklarda oynamaya başlayan 11 yaşındaki Fatma Ömür Çelenk, hayalindeki piyanoya kavuşup müzik alanında kendini geliştirmek istiyor.

Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde Çelenk ailesinin yaşadığı apartman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

39 yaşındaki anne Hatice Çelenk'in kurtarıldığı enkazdan kızları 11 yaşındaki Fatma Ömür ve 3 yaşındaki Asyanur ile 9 yaşındaki oğlu Ahmet yaralı çıkarıldı. Baba Ömer ile 12 yaşındaki kızı Durdu Naz Nisa Çelenk ise yaşamını yitirdi.

Afetten 8 saat sonra ulaşılan Fatma Ömür'ün beton blok altında kalan sol bacağı, kaldırıldığı hastanede diz altından ampute edildi.

Depremden 6 ay sonra Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde tedaviye alınan kız çocuğunun bacağına protez yerleştirildi.

Yeniden ayağa kalkmasını sağlayan proteze kısa zamanda alışan Çelenk, sokaklarda oynamaya, bisiklet sürmeye ve yüzmeye başladı.

Eğitimini sürdürüp doktor olmayı hedefleyen Çelenk, hayalini kurduğu piyanoya sahip olup kendini müzik alanında da geliştirmek istiyor.

"Pes etmedim ve koşmaya başladım"

Annesi ve iki kardeşiyle Mersin'e yerleşen Fatma Ömür Çelenk, yakınlarını ziyaret etmek için geldikleri Hatay'da AA muhabirine, protezin takıldığı gün büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Ağrılarının zamanla azaldığını dile getiren Çelenk, şöyle konuştu:

"Takıldığında protez biraz ağırdı ama yine de sevmiştim. O zamanlar tırnaklarım uzayacak sanıyordum ama öyle olmadı. Daha sonra bacağıma alıştım. Genellikle yürümeye çalıştım ama yeni olduğu için fazla yürüyemiyordum. Bacağım yürüye yürüye açılınca 'koşarabilirim' dedim. İlk koşmada beceremedim. Seke seke koşuyordum. Pes etmedim ve koşmaya başladım."

Çelenk, sahilde kuzenleriyle yürüyüş yapmayı çok sevdiğini anlattı.

"En büyük hayalim piyano çalmak"

Hayata yeniden tutunduğunu ifade eden Çelenk, "Çocuk İyilik Merkezinin sunduğu protezle ilk önce yürüdüm, sonrasında koştum. Şu anda bisiklet sürüp, yüzebiliyorum. Protezimi çok seviyorum." dedi.

Çelenk, hayallerinin peşinden gideceğini vurgulayarak, "Büyüyünce doktor olmak istiyorum çünkü beni doktorlar iyileştirdi. Ben de insanları iyileştirmek istiyorum. Piyano çalmayı çok istiyorum. 9 yaşından beri en büyük hayalim bu. Piyanomun olmasını çok isterdim." diye konuştu.

"Fatma Ömür hayata güzel bakan, güçlü, akıllı bir kız"

Hatice Çelenk de eşinin vefatının ardından 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

Çocuklarına baktığı için çalışamadığını dile getiren Çelenk, şunları kaydetti:

"Çok zor ama hayat devam ediyor. Çocuklarım için ayakta durmak zorundayım. Fatma Ömür hayata güzel bakan, güçlü, akıllı bir kız. Hayalim çocuklarımın okuması ve daha sağlıklı olması. Onları okutup hayatlarını kurtarmak istiyorum."

Kaynak: AA

Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, Müzik, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Ömür'ün Azmi ve Hayalleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:20:57. #1.12#
SON DAKİKA: Fatma Ömür'ün Azmi ve Hayalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.