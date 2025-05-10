Fedakar Anne, Oğlunu Dünya Şampiyonu Yüzücü Yetiştirdi - Son Dakika
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Fedakar Anne, Oğlunu Dünya Şampiyonu Yüzücü Yetiştirdi

Gülnur Tunca, iş hayatını bırakıp otizmli oğlunu yüzmede başarıya taşıdı. Tuna, uluslararası başarılar elde etti.

10.05.2025 11:20
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Meslek hayatı boyunca öğrenciler yetiştiren, yurt dışı eğitimi ve kariyer planlamalarıyla gençlerin hayatına yön veren Gülnur Tunca, uğruna iş hayatını bırakıp ilgi duyduğu yüzmede desteklediği oğlunun dünya çapında başarılı bir sporcu olmasını sağladı.

İstanbul'da dünyaya gelen 55 yaşındaki Tunca, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Tunca, 4 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra yurt dışı eğitim ve kariyer planlama danışmanlığında uzmanlaşarak, 20 yıllık çalışma hayatında birçok öğrencinin yurt dışındaki prestijli üniversitelerde eğitim almasına katkı sağladı, kariyer planlamalarını yaptı.

Evlendikten sonra önce Kuşadası'na, ardından İzmir'e yerleşen Tunca, çalışma hayatını buralarda sürdürdü. Tek çocuğunu 2003 yılında dünyaya getiren Tunca, 2,5 yaşında oğlu Tuna'nın otizmli olduğunu öğrendi.

Suyu çok sevdiğini fark edince oğlunu yüzmeye yönlendiren anne Tunca, onun eğitiminden sporuna kadar her şeyiyle ilgilendi.

Oğlunun sporda ilerlemesi için işi bıraktı

Gülnur Tunca, antrenörlerce yüzmede yetenekli olduğu ve ilerlemesi gerektiği belirtilen oğluna daha fazla zaman ayırmak için 2013 yılında çalışma hayatını bıraktı.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi boyunca çocuğunu okula götürüp getiren, dersleriyle ilgilenen anne, onun spor hayatını da ihmal etmedi. Oğlunun antrenmanlarını kaçırmayan, antrenman dışında da ona bolca yüzme olanağı sağlayan anne, oğlunu farklı ülkelerdeki yüzme yarışlarına da götürdü.

Annenin bu fedakarlığı karşılıksız kalmadı. Sudaki performansı ve dayanıklılığıyla dikkati çeken 22 yaşındaki Tuna Tunca, 2018 yılında ilk açık su yarışı olan Çanakkale Boğazı'nda engelli kategorisinde ikinciliği elde etti, İstanbul Boğazı'nı 3 kez yüzerek geçti. Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzen Tuna, Bodrum-Marmaris- Göcek yarışlarında 5 kilometrelik mesafelerde yaş kategorisinde kürsü gördü. 2021 yılında Mısır'daki dünya şampiyonasına katılan Tuna Tunca, 10 kilometre yüzerek dördüncü oldu.

Capri Napoli Ultramaratonu'nda 36 kilometreyi antrenörü Mert Onaran ile yüzen Tuna, en iyi ikili kupasını kaldırdı. Genç sporcu, bu yıl Manş Denizi'ni geçip annesini bir kez daha gururlandırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Tuna ile tek bir vücut gibi yaşamaya başladık"

Gülnur Tunca, AA muhabirine, oğlunun sağlıklı ve başarılı olabilmesi için eşiyle her türlü fedakarlığı yaptıklarını söyledi.

İş hayatını bırakmanın, kolay alınabilen bir karar olmadığını ifade eden Tunca, "Ben bir anneyim, şartlarım farklı ve şartlara uygun hareket etmek durumundayım sadece. Çünkü şartlar bunu gerektiriyor. Biz asla Tuna'ya engelli gözüyle bakmadık." dedi.

Tuna'nın önünü açarak hayatını şekillendirmesine yardımcı olduğunu kaydeden Tunca, oğlunun da kendisine açılan yolda ilerlediğini anlattı.

Tunca, otizm konusunda doğru eğitim programları bulup oğullarını yönlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat hiç kolay değildi, hep zor geçti. Tuna'nın yüzme sevgisi üzerinden yürüyüp ona sporcu kimliği kazandırma sürecine geçtik ve bu da çok zordu. Tuna'nın daha çok ilgiye, planlı bir hayata, sevgiye, yol göstericiliğe ihtiyacı olduğunu fark edince sorgusuz sualsiz, hiç arkama bakmadan kariyerimi sonlandırma kararı verip, bütün enerjimi ve motivasyonumu ona yönlendirdim."

Tuna ile tek vücut gibi yaşamaya başladıklarını vurgulayan Tunca, "Artık Tuna otizmli açık su maraton yüzücüsü ve haziranda Manş Denizi geçişini tamamlayacak, Fransa kıyılarına vardığında bayrağı kaldıracak ve o an oturup ağlayacağım. Tuna suda çok mutlu, ben de karada çok mutluyum. Evimizde en çok keyif aldığım, en çok gurur duyduğum bölüm, oğlumun madalya, kupa ve plaketlerinin olduğu bölüm." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fedakar Anne, Oğlunu Dünya Şampiyonu Yüzücü Yetiştirdi - Son Dakika

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