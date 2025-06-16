Feke'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü

Adana'nın Feke ilçesinde kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Paşalı Mahallesi'ndeki kıraathanede, aralarında husumet olduğu iddia edilen M.T. (55) ile Bayram Acar (62) arasında tartışma çıktı.

M.T, tartışmanın büyümesi üzerine Acar'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı M.T'yi yakaladı.

Gözaltındaki zanlının işlemleri sürüyor.