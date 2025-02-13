Feke'de Eğitime Kar Engeli

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Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Feke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal mahallelerimizden taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim - öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.