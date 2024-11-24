Feke'de Kasım Yağışı

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Feke beyaza büründü

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde geceden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Adana'da bu yıl aşırı sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından Feke ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Vatandaşlar uzun yıllar sonra ilk kez Kasım ayında kar yağmasını kuraklıktan sonra sevinçle karşıladı.

Feke'de kar yağışının yanı sıra kuvvetli rüzgarda etkili oldu. İlçe sakinlerinden İbrahim Gün, "Uzun geçen kurak aylardan sonra Toroslarda muhteşem bir kar yağıyor. Son yıllarda ilk defa Kasım ayında kar yağışı oluyor" diye konuştu.