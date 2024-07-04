Felçli Kedi Tedavi Edildi, Yeni Yuvasını Bekliyor

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(ESKİŞEHİR) - Hasta durumdayken Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne getirilen ve 3 haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan erkek kedi, yeni yuvasına kavuşmayı bekliyor.

Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'ta ayakları tutmayan felçli bir kedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kediyi Doğal Yaşam Merkezi'ne getirdi. Merkezdeki nöbetçi veteriner hekim tarafından muayene edilmesinin ardından radyografik incelemelerinde, kedinin kalçasında kırık olduğu ve sistemik viral hastalık geçirdiği saptandı.

Doğal Yaşam Merkezi'nde geçen 3 haftalık yoğun tedavi sürecinin ardından kedi sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan kedi yeni yuvasını bekliyor.

Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabilecek.