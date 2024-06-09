Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu Başladı

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Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Haber-Kamer: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi saat 10.00 itibariyle başladı. Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.

Fenerbahçe'de 3 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için kongre üyeleri sabah saatlerinden itibaren Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na geldi. Üyeler, saat 10.00'da stadyum zeminine kurulan 47 sandıkta oy vermeye başladı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi

Alana ilk olarak Aziz Yıldırım geldi. Üyelerle fotoğraf çektiren Yıldırım, sandık başkanlarını ziyaret etti.

Aziz Yıldırımdan kısa bir süre sonra Ali Koç da oy kullanma alanına gelerek kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandıkta kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.