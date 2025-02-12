Ferdi Tayfur, Adana'da Anıldı

Güncel

(ADANA) - Geçen ay yaşamını yitiren Adanalı sanatçı ve arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gecede anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı gecede, Ahmet Selçuk İlkan sahne aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'u anmak için özel bir etkinlik düzenledi. Ahmet Selçuk İlkan'ın sahne aldığı anma programına Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Programa, Başkan Karalar da eşi Nuray Karalar ile katıldı.

Anma programı, Ferdi Tayfur'un hayatının anlatıldığı sunumla başladı. Adana'nın sanatın birçok dalında çok önemli isimler yetiştiren olağanüstü bir şehir olduğunu belirten Karalar, Ferdi Tayfur'un da halkın gönlünde taht kurmuş, arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Bolu'daki yangın faciası nedeniyle anma gecesini yaklaşık bir ay ertelediklerini belirten Karalar, "Otel yangını faciasında hayatını kaybedenlere, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

Gecede gururu ve hüznü bir arada hissettiklerini kaydeden Başkan Karalar, programın ardından Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrasını tebrik etti.

Programda, merhum Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" isimli şarkısına salonu dolduran Adanalılar hep bir ağızdan eşlik etti.