Ferdi Tayfur, Adana'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ferdi Tayfur, Adana'da Anıldı

Geçen ay hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma gecesinde anıldı. Programa katılan Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur'un şarkılarına bir ağızdan eşlik eden Adanalılar ile duygusal anlar yaşandı.

12.02.2025 11:25  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Geçen ay yaşamını yitiren Adanalı sanatçı ve arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gecede anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı gecede, Ahmet Selçuk İlkan sahne aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'u anmak için özel bir etkinlik düzenledi. Ahmet Selçuk İlkan'ın sahne aldığı anma programına Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Programa, Başkan Karalar da eşi Nuray Karalar ile katıldı.

Anma programı, Ferdi Tayfur'un hayatının anlatıldığı sunumla başladı. Adana'nın sanatın birçok dalında çok önemli isimler yetiştiren olağanüstü bir şehir olduğunu belirten Karalar, Ferdi Tayfur'un da halkın gönlünde taht kurmuş, arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Bolu'daki yangın faciası nedeniyle anma gecesini yaklaşık bir ay ertelediklerini belirten Karalar, "Otel yangını faciasında hayatını kaybedenlere, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

Gecede gururu ve hüznü bir arada hissettiklerini kaydeden Başkan Karalar, programın ardından Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrasını tebrik etti.

Programda, merhum Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" isimli şarkısına salonu dolduran Adanalılar hep bir ağızdan eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Selçuk İlkan, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ferdi Tayfur, Etkinlikler, Güncel, Müzik, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur, Adana'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:01:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ferdi Tayfur, Adana'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.