Ferdi Tayfur İçin Doğa Yürüyüşü

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğaseverler, 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'u, kar örtüsü üzerinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra pankart açıp şarkılarıyla andı.

Beyşehir Kültür, Doğa ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu ile Huğlu Outdoor, Anamas Dağı eteklerindeki İslibucak ormanlarında doğa yürüyüşü düzenledi.

Toplam 41 doğa tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik 9 kilometrelik parkurla son buldu.

Kar örtüsü üzerinde de yürüyen grup, yürüyüşün sonunda 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un "İçim yanar" ve "Hatıran yeter" şarkılarını seslendirip, sanatçıyı "Bir efsaneye yürekten veda" yazılı pankart açarak andı.